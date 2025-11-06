Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Mexico di SoftServe berkisar dari MX$710K per year untuk L2 hingga MX$891K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in Mexico total MX$657K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftServe. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
