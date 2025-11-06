Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Lviv Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari UAH 551K per year untuk L1 hingga UAH 2.14M per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Lviv Metropolitan Area total UAH 2M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftServe. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru