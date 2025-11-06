Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Krakow Metropolitan Area di SoftServe berkisar dari PLN 191K per year untuk L2 hingga PLN 309K per year untuk L4. Paket kompensasi yearan median in Krakow Metropolitan Area total PLN 246K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftServe. Terakhir diperbarui: 11/6/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru