Softeq Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Poland di Softeq total PLN 214K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Softeq. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Paket Median
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Total per tahun
PLN 214K
Level
-
Gaji Pokok
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
10 Tahun
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Softeq in Poland mencapai total kompensasi tahunan PLN 265,392. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Softeq untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Poland adalah PLN 185,774.

