Direktori Perusahaan
SoftBank
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Greater Tokyo Area

SoftBank Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Tokyo Area

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Greater Tokyo Area di SoftBank total ¥5.89M per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SoftBank. Terakhir diperbarui: 11/6/2025

Paket Median
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Total per tahun
¥5.89M
Level
L3
Gaji Pokok
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.54M
Lama di perusahaan
4 Tahun
Pengalaman kerja
4 Tahun
Apa saja tingkat karir di SoftBank?
Block logo
+¥8.64M
Robinhood logo
+¥13.25M
Stripe logo
+¥2.98M
Datadog logo
+¥5.21M
Verily logo
+¥3.28M
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Berkontribusi

Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Insinyur Perangkat Lunak penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di SoftBank in Greater Tokyo Area mencapai total kompensasi tahunan ¥14,567,298. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SoftBank untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Tokyo Area adalah ¥3,573,168.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk SoftBank

Perusahaan Terkait

  • Palantir
  • Amplitude
  • Qualtrics
  • Medallia
  • Evercore
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya