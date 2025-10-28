Societe Generale Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Societe Generale berkisar dari ₹1.69M per year untuk L1 hingga ₹2.69M per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.96M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level

+ ₹5.03M + ₹7.73M + ₹1.74M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

