Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Societe Generale berkisar dari ₹1.69M per year untuk L1 hingga ₹2.69M per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.96M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
