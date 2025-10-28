Kompensasi Manajer Produk in India di Societe Generale berkisar dari ₹4.93M per year untuk L4 hingga ₹4.6M per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in India total ₹4.5M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***