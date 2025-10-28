Kompensasi Desainer Produk in France di Societe Generale total €49.5K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in France total €49.1K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
