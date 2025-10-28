Direktori Perusahaan
Societe Generale
  • Gaji
  • Desainer Produk

  • Semua Gaji Desainer Produk

Societe Generale Desainer Produk Gaji

Kompensasi Desainer Produk in France di Societe Generale total €49.5K per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in France total €49.1K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€49.5K
€49.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Berkontribusi
Apa saja tingkat karir di Societe Generale?

Jabatan yang Disertakan

Desainer UX

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Desainer Produk di Societe Generale in France mencapai total kompensasi tahunan €63,738. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Societe Generale untuk posisi Desainer Produk in France adalah €42,366.

Sumber Lainnya