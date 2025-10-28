Kompensasi Analis Bisnis in India di Societe Generale total ₹2.68M per year untuk L3. Paket kompensasi yearan median in India total ₹1.8M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Societe Generale. Terakhir diperbarui: 10/28/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.68M
₹2.42M
₹0
₹254K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
