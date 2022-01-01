Direktori Perusahaan
Snowflake
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Snowflake Gaji

Gaji Snowflake berkisar dari $37,476 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $979,200 untuk Manajer Ilmu Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Snowflake. Terakhir diperbarui: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Insinyur Perangkat Lunak
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Perangkat Lunak Quality Assurance (QA)

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Penjualan
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Perwakilan Pengembangan Penjualan

Account Executive

Arsitek Solusi
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Arsitek Data

Arsitek Keamanan Cloud

Which of the top tech companies have the best pay to WLB ratio?

Out of FAANG and the other top tier companies like OpenAI, Anthropic, Stripe, Nvidia, Uber, or whatever else you guys think fits in this "top tier" category, which companies have the best ratio between pay and WLB?

I recognize that these top companies all likely ask for a lot from their employees, which is fine, but I'm looking specifically for the best ratio.. Like let's say Op...

54 39
54 39
Manajer Produk
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
M3 $616K
M4 $769K
Insinyur Penjualan
IC3 $303K
IC4 $297K
Manajer Program Teknis
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Ilmuwan Data
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Desainer Produk
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

Desainer UX

Analis Keuangan
Median $118K
Sumber Daya Manusia
Median $185K
Perekrut
Median $170K

Sourcer

Akuntan
Median $226K

Akuntan Teknis

Analis Bisnis
Median $155K
Teknolog Informasi (TI)
Median $256K
Hukum
Median $210K
Manajer Proyek
Median $300K
Analis Keamanan Siber
Median $105K
Manajer Program
Median $240K
Operasi Bisnis
$370K
Manajer Operasi Bisnis
$784K
Pengembangan Bisnis
$289K
Layanan Pelanggan
$37.5K
Analis Data
$210K
Manajer Ilmu Data
$979K
Desainer Grafis
$623K
Pemasaran
$174K
Operasi Pemasaran
$121K
Operasi SDM
$194K
Operasi Pendapatan
$480K
Manajer Akun Teknis
$134K
Penulis Teknis
$303K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snowflake, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Snowflake adalah Manajer Ilmu Data at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $979,200. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Snowflake adalah $290,692.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Snowflake

Perusahaan Terkait

  • Broadcom
  • Confluent
  • Inphi
  • The Hackett Group
  • Celerity
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya