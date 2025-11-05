Kompensasi Manajer Rekayasa Perangkat Lunak in Greater Los Angeles Area di Snap berkisar dari $818K per year untuk L5 hingga $1.56M per year untuk L8. Paket kompensasi yearan median in Greater Los Angeles Area total $670K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L5
$818K
$234K
$584K
$0
L6
$648K
$270K
$367K
$11.7K
L7
$840K
$355K
$463K
$21.9K
L8
$1.56M
$338K
$1.19M
$37.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
100%
THN 1
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
THN 1
33%
THN 2
13%
THN 3
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)
33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)
13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff