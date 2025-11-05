Snap Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Greater Los Angeles Area

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Los Angeles Area di Snap berkisar dari $199K per year untuk L3 hingga $816K per year untuk L7. Paket kompensasi yearan median in Greater Los Angeles Area total $373K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Nama Level Total Pokok Saham (/yr) Bonus L3 Software Engineer ( Entry Level ) $199K $143K $55K $1K L4 $377K $189K $187K $0 L5 $554K $254K $300K $0 L6 Staff Software Engineer $653K $261K $384K $8.2K Lihat 4 Level Lainnya

Pengajuan Gaji Terbaru

Jadwal Vesting Utama Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 100 % THN 1 Jenis Saham RSU Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun: 100 % vesting pada 1st - THN ( 8.33 % bulanan ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % THN 1 33.3 % THN 2 33.3 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 33.3 % vesting pada 1st - THN ( 2.77 % bulanan )

33.3 % vesting pada 2nd - THN ( 2.77 % bulanan )

33.3 % vesting pada 3rd - THN ( 2.77 % bulanan ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham RSU Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun: 25 % vesting pada 1st - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 2nd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 3rd - THN ( 2.08 % bulanan )

25 % vesting pada 4th - THN ( 2.08 % bulanan ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % THN 1 33 % THN 2 13 % THN 3 Jenis Saham RSU Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun: 54 % vesting pada 1st - THN ( 4.50 % bulanan )

33 % vesting pada 2nd - THN ( 2.75 % bulanan )

13 % vesting pada 3rd - THN ( 1.08 % bulanan ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Apa jadwal vesting di Snap ?

