Direktori Perusahaan
Snap
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Penjualan

  • Semua Gaji Penjualan

  • United Kingdom

Snap Penjualan Gaji di United Kingdom

Paket kompensasi Penjualan median in United Kingdom di Snap total £110K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
Total per tahun
£76.7K
Level
L4
Gaji Pokok
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
Bonus
£0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Snap?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Penjualan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

Jabatan yang Disertakan

Kirim Jabatan Baru

Account Executive

Manajer Akun

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Penjualan di Snap in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £202,156. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Snap untuk posisi Penjualan in United Kingdom adalah £76,718.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Snap

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya