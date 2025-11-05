Direktori Perusahaan
Snap
Snap Manajer Program Gaji di Greater Los Angeles Area

Paket kompensasi Manajer Program median in Greater Los Angeles Area di Snap total $242K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Total per tahun
$242K
Level
L4
Gaji Pokok
$172K
Stock (/yr)
$70K
Bonus
$0
Lama di perusahaan
6 Tahun
Pengalaman kerja
8 Tahun
Apa saja tingkat karir di Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Program di Snap in Greater Los Angeles Area mencapai total kompensasi tahunan $279,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Snap untuk posisi Manajer Program in Greater Los Angeles Area adalah $242,000.

