Direktori Perusahaan
Snap
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

  • United Kingdom

Snap Manajer Produk Gaji di United Kingdom

Kompensasi Manajer Produk in United Kingdom di Snap berkisar dari £171K per year untuk L4 hingga £325K per year untuk L6. Paket kompensasi yearan median in United Kingdom total £189K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Tambah KompBandingkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Lihat 2 Level Lainnya
Tambah KompBandingkan Level

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja
Gaji Magang

Jadwal Vesting

100%

THN 1

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:

  • 100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

THN 1

33.3%

THN 2

33.3%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)

  • 33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

THN 1

33%

THN 2

13%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)

  • 13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Manajer Produk penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di Snap in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £389,467. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Snap untuk posisi Manajer Produk in United Kingdom adalah £203,428.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Snap

Perusahaan Terkait

  • Airbnb
  • Roblox
  • Lyft
  • Marketo
  • Coupang
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya