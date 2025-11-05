Kompensasi Ilmuwan Data in Greater Los Angeles Area di Snap berkisar dari $193K per year untuk L3 hingga $511K per year untuk L5. Paket kompensasi yearan median in Greater Los Angeles Area total $450K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Snap. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
L3
$193K
$143K
$45.5K
$4.3K
L4
$332K
$172K
$150K
$10.4K
L5
$511K
$216K
$284K
$11.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
100%
THN 1
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 1 tahun:
100% vesting pada 1st-THN (8.33% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
THN 1
33.3%
THN 2
33.3%
THN 3
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33.3% vesting pada 1st-THN (2.77% bulanan)
33.3% vesting pada 2nd-THN (2.77% bulanan)
33.3% vesting pada 3rd-THN (2.77% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
THN 1
33%
THN 2
13%
THN 3
Di Snap, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
54% vesting pada 1st-THN (4.50% bulanan)
33% vesting pada 2nd-THN (2.75% bulanan)
13% vesting pada 3rd-THN (1.08% bulanan)
Monthly vesting, no 1 year cliff