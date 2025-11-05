Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Pittsburgh Area di Smith+Nephew total $126K per year untuk Software Engineer 2. Paket kompensasi yearan median in Pittsburgh Area total $125K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Smith+Nephew. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Jabatan yang DisertakanKirim Jabatan Baru