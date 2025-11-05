Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Minneapolis-St. Paul Area di SmartThings berkisar dari $109K per year untuk Software Engineer hingga $192K per year untuk Staff Software Engineer. Paket kompensasi yearan median in Minneapolis-St. Paul Area total $151K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SmartThings. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
