Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Smartsheet Insinyur Perangkat Lunak Gaji di India

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in India di Smartsheet total ₹5.48M per year untuk Senior SE I. Paket kompensasi yearan median in India total ₹5.08M. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Smartsheet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SE I
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Lihat 2 Level Lainnya
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Gaji Magang

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (8.50% triwulanan)



Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Smartsheet in India mencapai total kompensasi tahunan ₹5,874,581. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Smartsheet untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in India adalah ₹5,075,582.

