Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Seattle Area di Smartsheet berkisar dari $154K per year untuk SE I hingga $375K per year untuk Principal SE. Paket kompensasi yearan median in Greater Seattle Area total $254K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Smartsheet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
SE I
$154K
$121K
$22.7K
$9.9K
SE II
$184K
$153K
$24.2K
$6.3K
Senior SE I
$242K
$181K
$48.7K
$12.4K
Senior SE II
$362K
$214K
$124K
$24.6K
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:
25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)
25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)
25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)
33%
THN 1
33%
THN 2
34%
THN 3
Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)
33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)
34% vesting pada 3rd-THN (8.50% triwulanan)
