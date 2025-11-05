Direktori Perusahaan
Smartsheet
Smartsheet Ilmuwan Data Gaji di Greater Seattle Area

Paket kompensasi Ilmuwan Data median in Greater Seattle Area di Smartsheet total $160K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Smartsheet. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Total per tahun
$160K
Level
Senior
Gaji Pokok
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Smartsheet?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

33%

THN 1

33%

THN 2

34%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Smartsheet, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (8.25% triwulanan)

  • 34% vesting pada 3rd-THN (8.50% triwulanan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Ilmuwan Data di Smartsheet in Greater Seattle Area mencapai total kompensasi tahunan $275,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Smartsheet untuk posisi Ilmuwan Data in Greater Seattle Area adalah $161,500.

