SmartRecruiters Gaji

Rentang gaji SmartRecruiters berkisar dari $42,339 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $118,854 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari SmartRecruiters. Terakhir diperbarui: 8/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $42.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $119K
Ilmuwan Data
$64.8K

Desainer Produk
$53K
Manajer Desain Produk
$103K
Manajer Produk
$94.9K
FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di SmartRecruiters adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan sebesar $118,854. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di SmartRecruiters adalah $79,860.

Sumber Daya Lain