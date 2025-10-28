Direktori Perusahaan
Sleep Number
Rata-rata kompensasi total Insinyur Perangkat Keras in United States di Sleep Number berkisar dari $60.8K hingga $86.3K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Sleep Number. Terakhir diperbarui: 10/28/2025

Rata-rata Kompensasi Total

$69K - $81.8K
United States
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Rentang Umum
Rentang Kemungkinan

Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Sleep Number, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% vesting pada 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% vesting pada 3rd-THN (33.00% tahunan)



FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Keras di Sleep Number in United States mencapai total kompensasi tahunan $86,250. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Sleep Number untuk posisi Insinyur Perangkat Keras in United States adalah $60,750.

Sumber Lainnya