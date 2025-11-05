Direktori Perusahaan
Slalom Build
Slalom Build Arsitek Solusi Gaji di Greater Toronto Area

Paket kompensasi Arsitek Solusi median in Greater Toronto Area di Slalom Build total CA$143K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Slalom Build. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Total per tahun
CA$143K
Level
L5
Gaji Pokok
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Lama di perusahaan
7 Tahun
Pengalaman kerja
7 Tahun
Apa saja tingkat karir di Slalom Build?
FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Arsitek Solusi di Slalom Build in Greater Toronto Area mencapai total kompensasi tahunan CA$176,921. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk posisi Arsitek Solusi in Greater Toronto Area adalah CA$166,381.

