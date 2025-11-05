Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Toronto Area di Slalom Build berkisar dari CA$98.9K per year untuk Engineer hingga CA$129K per year untuk Senior Engineer. Paket kompensasi yearan median in Greater Toronto Area total CA$108K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Slalom Build. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Perusahaan
Nama Level
Tahun Pengalaman
Total Kompensasi
|Tidak ada gaji yang ditemukan
