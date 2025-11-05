Direktori Perusahaan
Slalom Build
Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di Slalom Build berkisar dari $97.4K per year untuk Engineer hingga $189K per year untuk Senior Architect. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $140K.

Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer
(Entry Level)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Slalom Build in Greater Chicago Area mencapai total kompensasi tahunan $188,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area adalah $129,000.

