Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Greater Chicago Area di Slalom Build berkisar dari $97.4K per year untuk Engineer hingga $189K per year untuk Senior Architect. Paket kompensasi yearan median in Greater Chicago Area total $140K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Slalom Build. Terakhir diperbarui: 11/5/2025
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
