  • Gaji
  • Insinyur Perangkat Lunak

  • Semua Gaji Insinyur Perangkat Lunak

  • Canada

Slalom Build Insinyur Perangkat Lunak Gaji di Canada

Kompensasi Insinyur Perangkat Lunak in Canada di Slalom Build berkisar dari CA$101K per year untuk Engineer hingga CA$139K per year untuk Architect. Paket kompensasi yearan median in Canada total CA$109K. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Slalom Build. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Rata-rata Kompensasi Berdasarkan Level
Nama Level
Total
Pokok
Saham
Bonus
Engineer
(Entry Level)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Pengajuan Gaji Terbaru
Gaji Magang

Apa saja tingkat karir di Slalom Build?

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di Slalom Build in Canada mencapai total kompensasi tahunan CA$138,592. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Slalom Build untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Canada adalah CA$111,388.

