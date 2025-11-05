Direktori Perusahaan
Skydio
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Perekrut

  • Semua Gaji Perekrut

  • San Francisco Bay Area

Skydio Perekrut Gaji di San Francisco Bay Area

Paket kompensasi Perekrut median in San Francisco Bay Area di Skydio total $135K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total Skydio. Terakhir diperbarui: 11/5/2025

Paket Median
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Total per tahun
$135K
Level
L3
Gaji Pokok
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Lama di perusahaan
5 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Pengajuan Gaji Terbaru
TambahTambah KompensasiTambah Kompensasi

Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Tidak ada gaji yang ditemukan
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspor DataLihat Lowongan Kerja

Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Skydio, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (25.00% tahunan)

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Skydio, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)



Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

Berlangganan untuk mendapatkan Perekrut penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Perekrut di Skydio in San Francisco Bay Area mencapai total kompensasi tahunan $235,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Skydio untuk posisi Perekrut in San Francisco Bay Area adalah $145,620.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Skydio

Perusahaan Terkait

  • SmartThings
  • Owlet
  • Nextdoor
  • Riot Games
  • Magic Leap
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya