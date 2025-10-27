Direktori Perusahaan
SIX
SIX Insinyur Perangkat Lunak Gaji

Paket kompensasi Insinyur Perangkat Lunak median in Switzerland di SIX total CHF 117K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total SIX. Terakhir diperbarui: 10/27/2025

Paket Median
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total per tahun
CHF 117K
Level
Software Engineer
Gaji Pokok
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
Lama di perusahaan
0-1 Tahun
Pengalaman kerja
5-10 Tahun
Apa saja tingkat karir di SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Jabatan yang Disertakan

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Insinyur Perangkat Lunak di SIX in Switzerland mencapai total kompensasi tahunan CHF 146,006. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di SIX untuk posisi Insinyur Perangkat Lunak in Switzerland adalah CHF 118,656.

