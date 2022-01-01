Direktori Perusahaan
Similarweb
Similarweb Gaji

Gaji Similarweb berkisar dari $65,553 dalam kompensasi total per tahun untuk Analis Data di tingkat rendah hingga $204,000 untuk Konsultan Manajemen di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Similarweb. Terakhir diperbarui: 9/2/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $111K

Insinyur Data

Ilmuwan Data
Median $112K
Manajer Produk
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Analis Data
Median $65.6K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $133K
Analis Bisnis
$76.1K
Desainer Grafis
$96K
Konsultan Manajemen
$204K
Pemasaran
$77K
Desainer Produk
$201K
Penjualan
$96.1K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Similarweb adalah Konsultan Manajemen at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $204,000. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Similarweb adalah $100,412.

