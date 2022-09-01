SilverSun Technologies Gaji

Gaji SilverSun Technologies berkisar dari $65,557 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $72,617 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SilverSun Technologies . Terakhir diperbarui: 9/2/2025