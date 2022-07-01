Silverline Gaji

Gaji Silverline berkisar dari $66,658 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat rendah hingga $184,075 untuk Arsitek Solusi di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Silverline . Terakhir diperbarui: 9/2/2025