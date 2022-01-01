Direktori Perusahaan
Silicon Labs
Silicon Labs Gaji

Rentang gaji Silicon Labs berkisar dari $50,868 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $301,500 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Silicon Labs. Terakhir diperbarui: 8/25/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $135K
Insinyur Perangkat Keras
Median $150K

Insinyur ASIC

Pengembangan Bisnis
$194K

Teknolog Informasi (IT)
$94.5K
Desainer Produk
$89.7K
Manajer Produk
$146K
Manajer Proyek
$221K
Penjualan
$102K
Analis Keamanan Siber
$165K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$50.9K
Manajer Program Teknis
$302K
Jadwal Vesting

33%

THN 1

33%

THN 2

33%

THN 3

Jenis Saham
RSU

Di Silicon Labs, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)

  • 33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)

FAQ

Peran dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Silicon Labs adalah Manajer Program Teknis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan sebesar $301,500. Ini termasuk gaji dasar serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Total kompensasi tahunan median yang dilaporkan di Silicon Labs adalah $145,725.

Sumber Daya Lain