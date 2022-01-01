Silicon Labs Gaji

Rentang gaji Silicon Labs berkisar dari $50,868 dalam total kompensasi tahunan untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $301,500 untuk Manajer Program Teknis di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Silicon Labs. Terakhir diperbarui: 8/25/2025
Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman.
33%
THN 1
33%
THN 2
33%
THN 3
Di Silicon Labs, RSUs tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:
33% diperoleh dalam 1st-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 2nd-THN (33.00% tahunan)
33% diperoleh dalam 3rd-THN (33.00% tahunan)
