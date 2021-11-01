Sigmoid Gaji

Rentang gaji Sigmoid berkisar dari $22,403 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $70,369 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Sigmoid . Terakhir diperbarui: 8/22/2025