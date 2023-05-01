Sight Machine Gaji

Rentang gaji Sight Machine berkisar dari $137,685 dalam total kompensasi tahunan untuk Arsitek Solusi di ujung bawah hingga $205,800 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari Sight Machine . Terakhir diperbarui: 8/22/2025