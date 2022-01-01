Direktori Perusahaan
SiFive
SiFive Gaji

Rentang gaji SiFive berkisar dari $61,777 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $198,990 untuk Insinyur Elektrik di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari SiFive. Terakhir diperbarui: 8/22/2025

$160K

Insinyur Perangkat Keras
Median $79K
Insinyur Perangkat Lunak
Median $61.8K
Insinyur Elektrik
$199K

Penulis Teknis
$92.5K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di SiFive, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

El rol con mayor salario reportado en SiFive es Insinyur Elektrik at the Common Range Average level con una compensación total anual de $198,990.
La compensación total anual mediana reportada en SiFive es $85,747.

Sumber Daya Lain