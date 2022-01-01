SiFive Gaji

Rentang gaji SiFive berkisar dari $61,777 dalam total kompensasi tahunan untuk Insinyur Perangkat Lunak di ujung bawah hingga $198,990 untuk Insinyur Elektrik di ujung atas. Levels.fyi mengumpulkan gaji anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan dari SiFive . Terakhir diperbarui: 8/22/2025