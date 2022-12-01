Direktori Perusahaan
SHOPLINE
SHOPLINE Gaji

Gaji SHOPLINE berkisar dari $34,049 dalam kompensasi total per tahun untuk Manajer Produk di tingkat rendah hingga $294,634 untuk Desainer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan SHOPLINE. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $41.2K
Desainer Produk
$295K
Manajer Produk
$34K

Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Самая высокооплачиваемая позиция в SHOPLINE — Desainer Produk at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $294,634. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в SHOPLINE составляет $41,190.

Sumber Lainnya