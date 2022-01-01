Direktori Perusahaan
Shopee
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Sopi Gaji

Gaji Shopee berkisar dari $13,594 dalam kompensasi total per tahun untuk Pengembangan Bisnis di tingkat rendah hingga $231,746 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Sopi. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Insinyur Perangkat Lunak Frontend

Insinyur Machine Learning

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Insinyur Perangkat Lunak Full-Stack

Insinyur Data

Insinyur Perangkat Lunak Produksi

Insinyur Site Reliability

Insinyur AI

Manajer Produk
Median $74.9K
Analis Data
Median $57K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analis Bisnis
Median $75.8K
Pengembangan Bisnis
Median $13.6K
Ilmuwan Data
Median $91.2K
Desainer Produk
Median $49.1K
Manajer Program Teknis
Median $74.8K

Manajer Proyek Teknis

Sumber Daya Manusia
Median $54.8K
Analis Keuangan
Median $60K
Pemasaran
Median $44.5K
Manajer Proyek
Median $38.7K
Perekrut
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Akuntan
$49.8K
Operasi Bisnis
$46.9K
Manajer Operasi Bisnis
$44.7K
Insinyur Geologi
$174K
Desainer Grafis
$71.2K
Teknolog Informasi (TI)
$44.2K
Hukum
$98K
Penjualan
$41.3K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$225K
Peneliti UX
$102K
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
RSU

Di Shopee, RSUs tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (6.25% triwulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (6.25% triwulanan)

Punya pertanyaan? Tanya komunitas.

Kunjungi komunitas Levels.fyi untuk berinteraksi dengan karyawan dari berbagai perusahaan, dapatkan tips karier, dan lainnya.

Kunjungi Sekarang!

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shopee adalah Insinyur Perangkat Lunak at the Senior Expert Software Engineer level dengan total kompensasi tahunan $231,746. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shopee adalah $70,340.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Shopee

Perusahaan Terkait

  • Latham & Watkins
  • Virgin
  • Fresenius
  • Vanguard
  • Northwestern Mutual
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya