ShopBack Gaji

Gaji ShopBack berkisar dari $15,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Peneliti UX di tingkat rendah hingga $388,746 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ShopBack. Terakhir diperbarui: 9/19/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $54.4K
Manajer Produk
Median $120K
Analis Bisnis
$44.3K

Pengembangan Bisnis
$50.7K
Pemasaran
$49K
Desainer Produk
$74.4K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$389K
Peneliti UX
$15.9K
Jadwal Vesting

5%

THN 1

25%

THN 2

70%

THN 3

Di ShopBack, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 3 tahun:

  • 5% vesting pada 1st-THN (5.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 70% vesting pada 3rd-THN (70.00% tahunan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di ShopBack adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $388,746. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ShopBack adalah $52,503.

Sumber Lainnya