Shipwire, a CEVA Logistics Company Gaji

Gaji median Shipwire, a CEVA Logistics Company adalah $223,875 untuk Manajer Rekayasa Perangkat Lunak . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shipwire, a CEVA Logistics Company. Terakhir diperbarui: 11/30/2025

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$224K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shipwire, a CEVA Logistics Company adalah Manajer Rekayasa Perangkat Lunak at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $223,875. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shipwire, a CEVA Logistics Company adalah $223,875.

Sumber Lainnya

