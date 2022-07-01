Direktori Perusahaan
Shipwell
Shipwell Gaji

Gaji Shipwell berkisar dari $96,900 dalam kompensasi total per tahun untuk Desainer Produk di tingkat rendah hingga $201,000 untuk Manajer Sains Data di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shipwell. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $115K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Kesuksesan Pelanggan
$102K
Manajer Sains Data
$201K

Desainer Produk
$96.9K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
$161K
FAQ

The highest paying role reported at Shipwell is Manajer Sains Data at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shipwell is $115,000.

