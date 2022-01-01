Direktori Perusahaan
Shipsy
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda

Shipsy Gaji

Gaji Shipsy berkisar dari $16,858 dalam kompensasi total per tahun untuk Layanan Pelanggan di tingkat rendah hingga $24,178 untuk Insinyur Perangkat Lunak di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shipsy. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Dapatkan Bayaran Sesuai, Jangan Tertipu

Kami telah menegosiasikan ribuan penawaran dan secara rutin mencapai peningkatan $30 ribu+ (terkadang $300 ribu+). Negosiasikan gaji Anda atau resume Anda ditinjau oleh para ahli sejati - rekruter yang melakukannya setiap hari.

Insinyur Perangkat Lunak
Median $24.2K
Layanan Pelanggan
$16.9K
Manajer Produk
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tidak menemukan jabatan Anda?

Cari semua gaji di halaman kompensasi atau tambahkan gaji Anda untuk membantu membuka halaman ini.


FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shipsy adalah Insinyur Perangkat Lunak dengan total kompensasi tahunan $24,178. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shipsy adalah $22,163.

Lowongan Unggulan

    Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Shipsy

Perusahaan Terkait

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Lihat semua perusahaan ➜

Sumber Lainnya