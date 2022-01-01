Direktori Perusahaan
Shippo
Shippo Gaji

Gaji Shippo berkisar dari $94,525 dalam kompensasi total per tahun untuk Perekrut di tingkat rendah hingga $326,360 untuk Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shippo. Terakhir diperbarui: 9/18/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Median $180K

Insinyur Perangkat Lunak Backend

Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $220K
Operasi Bisnis
$326K

Manajer Operasi Bisnis
$198K
Hukum
$171K
Desainer Produk
$196K
Manajer Produk
$196K
Perekrut
$94.5K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Shippo, Hibah saham/ekuitas tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shippo adalah Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $326,360. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shippo adalah $196,015.

Sumber Lainnya