Direktori Perusahaan
Shipamax
Bekerja Di Sini? Klaim Perusahaan Anda
Wawasan Utama
  • Bagikan sesuatu yang unik tentang Shipamax yang mungkin bermanfaat bagi orang lain (contoh: tips wawancara, memilih tim, budaya unik, dll).
    • Tentang

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Situs Web
    2016
    Tahun Didirikan
    20
    Jumlah Karyawan
    $1M-$10M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

    Dapatkan Gaji Terverifikasi di Kotak Masuk Anda

    Berlangganan untuk mendapatkan penawaran.Anda akan mendapatkan rincian detail kompensasi melalui email. Pelajari Lebih Lanjut

    Situs ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Kebijakan Privasi dan Ketentuan Layanan Google berlaku.

    Lowongan Unggulan

      Tidak ada lowongan unggulan ditemukan untuk Shipamax

    Perusahaan Terkait

    • Square
    • Lyft
    • Intuit
    • DoorDash
    • Uber
    • Lihat semua perusahaan ➜

    Sumber Lainnya