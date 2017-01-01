Direktori Perusahaan
Shimizu Corporation
    Tentang

    Construction works for prospective clients in private and public sectors, in EPZ and non-EPZ areas, Embassies, Companies and other organizations through selection or through tender participation.

    shimz-global.com
    Situs Web
    1975
    Tahun Didirikan
    256
    Jumlah Karyawan
    $10B+
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

