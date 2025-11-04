Direktori Perusahaan
ShiftKey
  • Gaji
  • Manajer Produk

  • Semua Gaji Manajer Produk

ShiftKey Manajer Produk Gaji

Paket kompensasi Manajer Produk median in United States di ShiftKey total $176K per year. Lihat rincian gaji pokok, saham, dan bonus untuk paket kompensasi total ShiftKey. Terakhir diperbarui: 11/4/2025

Paket Median
company icon
ShiftKey
Product Manager
Austin, TX
Total per tahun
$176K
Level
-
Gaji Pokok
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$16K
Lama di perusahaan
1 Tahun
Pengalaman kerja
5 Tahun
Apa saja tingkat karir di ShiftKey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Pengajuan Gaji Terbaru
Perusahaan

Lokasi | Tanggal

Nama Level

Tag

Tahun Pengalaman

Total / Di Perusahaan

Total Kompensasi

Gaji Pokok | Saham (thn) | Bonus
Gaji Magang

Berkontribusi

FAQ

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Manajer Produk di ShiftKey in United States mencapai total kompensasi tahunan $214,500. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di ShiftKey untuk posisi Manajer Produk in United States adalah $176,000.

