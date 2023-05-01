ShiftKey Gaji

Gaji ShiftKey berkisar dari $73,975 dalam kompensasi total per tahun untuk Cybersecurity Analyst di tingkat rendah hingga $176,000 untuk Manajer Produk di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan ShiftKey . Terakhir diperbarui: 10/25/2025