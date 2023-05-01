Direktori Perusahaan
Shift Paradigm Gaji

Gaji median Shift Paradigm adalah $185,070 untuk Arsitek Solusi . Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shift Paradigm. Terakhir diperbarui: 11/29/2025

Arsitek Solusi
$185K
FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shift Paradigm adalah Arsitek Solusi at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $185,070. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shift Paradigm adalah $185,070.

