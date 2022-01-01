Shield AI Gaji

Direktori Perusahaan
Gaji Shield AI berkisar dari $100,000 dalam kompensasi total per tahun untuk Insinyur Perangkat Keras di tingkat rendah hingga $391,950 untuk Manajer Operasi Bisnis di tingkat tinggi. Levels.fyi mengumpulkan gaji secara anonim dan terverifikasi dari karyawan saat ini dan mantan karyawan Shield AI. Terakhir diperbarui: 10/14/2025

$160K

Insinyur Perangkat Lunak
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Insinyur Perangkat Keras
Median $100K
Manajer Rekayasa Perangkat Lunak
Median $289K

Insinyur Dirgantara
$166K
Manajer Operasi Bisnis
$392K
Pengembangan Bisnis
$130K
Ilmuwan Data
$382K
Insinyur Mesin
$105K
Manajer Produk
$182K
Perekrut
$161K
Manajer Program Teknis
$182K
Jadwal Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Shield AI, Options tunduk pada jadwal vesting 4 tahun:

  • 25% vesting pada 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% vesting pada 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% vesting pada 4th-THN (2.08% bulanan)

FAQ

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di Shield AI adalah Manajer Operasi Bisnis at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $391,950. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Shield AI adalah $165,408.

