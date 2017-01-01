Direktori Perusahaan
Shettyinfra Services
Wawasan Utama
    Tentang

    Shetty Infra is a certified Technical Utility Management firm focused on delivering innovative management solutions and service enhancements to help organizations improve efficiency and reduce costs.

    shettyinfra.com
    Situs Web
    60
    Jumlah Karyawan
    $10M-$50M
    Estimasi Pendapatan
    Kantor Pusat

